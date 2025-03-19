Bloomberg: Зеленский поддержал предложение США прекратить удары по энергообъектам РФ

Президент Владимир Зеленский поддержал предложение прекратить удары по российским энергетическим объектам во время телефонного разговора со своим американским визави Дональдом Трампом.

Об этом Bloomberg сообщил в среду, 19 марта, анонимный собеседник, который ознакомлен с ходом разговора, пишет "Европейская правда".

Собеседник агентства утверждает, что Зеленский поддержал предложение прекратить удары по российским энергетическим объектам во время разговора с Трампом.

Агентство отметило, что США и Украина договорились работать над расширением режима прекращения огня.

Отметим, Трамп назвал разговор с Зеленским "очень хорошим" и добавил, что значительная часть разговора основывалась на его вчерашнем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным "с целью согласования запросов и потребностей России и Украины".

18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

В то же время 19 марта Зеленский заявил, что Россия ночью атаковала украинскую энергетику, несмотря на то, что Путин якобы дал команду на 30 дней прекратить ее обстрел.

А посланник президента США Стив Уиткофф, несмотря на это, заявил, что верит хозяину Кремля и его обещаниям "действовать добросовестно " в вопросе завершения войны в Украине.