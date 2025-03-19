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Трамп розповів про "дуже хорошу розмову" із Зеленським

Новини — Середа, 19 березня 2025, 17:47 — Уляна Кричковська

Американський президент Дональд Трамп відзвітував про "дуже хорошу" телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським у середу.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що мав "дуже хорошу телефонну розмову" з президентом Зеленським. Він розповів, що вона тривала приблизно одну годину.

За словами американського президента, значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Владіміром Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України". 

"Ми перебуваємо на правильному шляху, і я попрошу державного секретаря Марко Рубіо і радника з питань національної безпеки Майкла Волца дати точний опис обговорюваних питань", – підсумував він.

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

Тим часом Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.

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