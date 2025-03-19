Президент Фінляндії про останні удари РФ: зараз ми бачимо справжнє обличчя Путіна

Фінський президент Александр Стубб заявив, що очільник Кремля Владімір Путін розкрив свої справжні наміри в Україні, бомбардуючи цивільну енергетичну інфраструктуру після того, як пообіцяв американському президенту Дональду Трампу припинити такі атаки.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Фінський президент говорив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Гельсінкі, через день після того, як Трамп провів двогодинну телефонну розмову з Путіним.

Попри домовленість про паузу в атаках на енергетичну інфраструктуру, після цієї розмови Росія вдарила по регіонах України.

"Як людина, яка була посередником у припиненні вогню в Грузії в 2008 році, я можу сказати, що це досить типова тактика Путіна. Ми маємо справу з агресором. У нас є агресор, який каже, що хоче припинення вогню і миру, але відмовляється виконувати свої зобов'язання", – сказав Стубб.

Він вважає, що єдиним реальним рішення стримування Москви – це "мілітаризація України до зубів".

"І я думаю, що вчорашня телефонна розмова між Трампом і Путіним була кроком у правильному напрямку, але зараз ми бачимо справжнє обличчя Путіна", – заявив фінський президент.

На думку лідера Фінляндії, зараз дуже важливо отримати сигнал від Європи, що військова, політична та економічна підтримка продовжується.

Європа, на думку Стубба, повинна мати місце у мирних переговорах, враховуючи величезні інвестиції ЄС у війну і зацікавленість у її результаті.

"Дві воюючі сторони – це Росія і Україна, а посередниками мають бути Сполучені Штати і Європейський Союз", – вважає він.

Стубб вважає, що наразі зусилля Європи були занадто "індивідуальними, занадто міжурядовими".

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Водночас 19 березня Зеленський заявив, що Росія вночі атакувала українську енергетику, попри те, що Путін начебто дав команду на 30 днів припинити її обстріл.

А посланник президента США Стів Віткофф, попри це, заявив, що вірить господарю Кремля та його обіцянкам "діяти добросовісно" у питанні завершення війни в Україні.

Агентсво Bloomberg із посиланням на проінформованого співрозмовника написало, що Зеленський начебто підтримав пропозицію припинити удари по російських енергетичних об'єктах під час телефонної розмови із Трампом.