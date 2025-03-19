Президент Финляндии о последних ударах РФ: сейчас мы видим истинное лицо Путина

Финский президент Александр Стубб заявил, что глава Кремля Владимир Путин раскрыл свои истинные намерения в Украине, бомбардируя гражданскую энергетическую инфраструктуру после того, как пообещал американскому президенту Дональду Трампу прекратить такие атаки.

Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Финский президент говорил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Хельсинки, через день после того, как Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным.

Несмотря на договоренность о паузе в атаках на энергетическую инфраструктуру, после этого разговора Россия ударила по регионам Украины.

"Как человек, который был посредником в прекращении огня в Грузии в 2008 году, я могу сказать, что это довольно типичная тактика Путина. Мы имеем дело с агрессором. У нас есть агрессор, который говорит, что хочет прекращения огня и мира, но отказывается выполнять свои обязательства", – сказал Стубб.

Он считает, что единственным реальным решение сдерживания Москвы – это "милитаризация Украины до зубов".

"И я думаю, что вчерашний телефонный разговор между Трампом и Путиным был шагом в правильном направлении, но сейчас мы видим истинное лицо Путина", – заявил финский президент.

По мнению лидера Финляндии, сейчас очень важно получить сигнал от Европы, что военная, политическая и экономическая поддержка продолжается.

Европа, по мнению Стубба, должна иметь место в мирных переговорах, учитывая огромные инвестиции ЕС в войну и заинтересованность в ее исходе.

"Две воюющие стороны – это Россия и Украина, а посредниками должны быть Соединенные Штаты и Европейский Союз", – считает он.

Стубб считает, что пока усилия Европы были слишком "индивидуальными, слишком межправительственными".

18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

В то же время 19 марта Зеленский заявил, что Россия ночью атаковала украинскую энергетику, несмотря на то, что Путин якобы дал команду на 30 дней прекратить ее обстрел.

А посланник президента США Стив Уиткофф, несмотря на это, заявил, что верит хозяину Кремля и его обещаниям "действовать добросовестно " в вопросе завершения войны в Украине.

Агентсво Bloomberg со ссылкой на информированного собеседника написало, что Зеленский якобы поддержал предложение прекратить удары по российским энергетическим объектам во время телефонного разговора с Трампом.