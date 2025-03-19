У Держдепі спростували видалення даних про викрадення Росією українських дітей

Інформація, зібрана під егідою проєкту Єльського університету про викрадення Росією дітей з окупованих українських територій, не була видалена попри припинення фінансування.

Про це на брифінгу 19 березня заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс, повідомляє "Європейська правда".

Брюс підтвердила, що адміністрація США припинила фінансову підтримку ініціативи під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка відстежувала масову депортацію дітей з України.

"Фінансування було скорочене на основі оцінок, які ми робили стосовно всього фінансування, чи відповідало воно нашому баченню сприяння американським інтересам", – підтвердила вона.

"Можу сказати, що теорії змови чи острахи стосовно того, що були видалені якісь дані, не є правдою. Це не так. Дані є, вони не були у віданні Держдепу, ми знаємо, хто керував даними та сайтом. Ми точно знаємо, що дані не видалені і не загубились", – зазначила речниця.

Раніше група законодавців-демократів заявила про підстави вважати, що після припинення фінансування з боку США були втрачеі докази викрадення Росією близько 30 тисяч дітей з України.

Нагадаємо, у березні 2023 року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт глави Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей.

У грудні 2024 року, ще під час президентства Джо Байдена, Державний департамент США оголосив про запровадження візових санкцій проти пʼятьох осіб, повʼязаних із примусовою депортацією, переміщенням та ув'язненням українських дітей.