США покарали пʼятьох осіб, причетних до викрадення дітей з України

Державний департамент США оголосив про запровадження візових санкцій проти пʼятьох осіб, повʼязаних із примусовою депортацією, переміщенням та ув'язненням українських дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві Держдепу.

Відомство не розкриває перелік підсанкційних осіб, але уточнює, що йдеться про посадовців Росії та так званих "органів влади", створених Росією (імовірно, на тимчасово окупованих територіях України).

Зазначається, що багатьом викраденим дітям "змінили ідентичність і приховали їхнє походження, вони зазнали проросійської індоктринації та мілітаризації або були усиновлені російськими сім'ями".

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"Кремлівська влада створила безліч перешкод для повернення цих дітей в Україну. Постійне нехтування Росією своїми міжнародно-правовими зобов'язаннями щодо надання інформації про місцезнаходження цих дітей робить їхнє безпечне повернення майже неможливим", – наголошує Держдеп.

Там також висловили стурбованість усе більшою кількістю повідомлень про незаконне усиновлення українських дітей громадянами Росії та пообіцяли використовувати всі засоби для повернення дітей і притягнення винних до відповідальності.

У жовтні уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей.

Саме за цей злочин Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Владіміра Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової.

Польський Сейм у вересні ухвалив резолюцію із засудженням викрадення українських дітей Росією.