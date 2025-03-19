В Госдепе опровергли удаление данных о похищении Россией украинских детей

Информация, собранная под эгидой проекта Йельского университета о похищении Россией детей с оккупированных украинских территорий, не была удалена несмотря на прекращение финансирования.

Об этом на брифинге 19 марта заявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс, сообщает "Европейская правда".

Брюс подтвердила, что администрация США прекратила финансовую поддержку инициативы под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины.

"Финансирование было сокращено на основе оценок, которые мы делали в отношении всего финансирования, соответствовало ли оно нашему видению содействия американским интересам", – подтвердила она.

"Могу сказать, что теории заговора или страхи относительно того, что были удалены какие-то данные, не являются правдой. Это не так. Данные есть, они не были в ведении Госдепа, мы знаем, кто руководил данными и сайтом. Мы точно знаем, что данные не удалены и не потерялись", – отметила пресс-секретарь.

Ранее группа законодателей-демократов заявила об основаниях полагать, что после прекращения финансирования со стороны США были потеряны доказательства похищения Россией около 30 тысяч детей из Украины.

Напомним, в марте 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест главы России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченной президента РФ по правам ребенка и которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.

В декабре 2024 года, еще во время президентства Джо Байдена, Государственный департамент США объявил о введении визовых санкций против пяти человек, связанных с принудительной депортацией, перемещением и заключением украинских детей.