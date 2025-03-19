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ЗМІ: у США через рішення уряду Трампа видалили докази викрадення РФ дітей з України

Новини — Середа, 19 березня 2025, 10:15 — Іванна Костіна

Через зупинку Сполученими Штатами програми відстеження викрадених Росією українських дітей було видалено докази воєнних злочинів на 26 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело і лист законодавців-демократів, пише "Європейська правда".

Американські законодавці-демократи закликатимуть адміністрацію президента Дональда Трампа відновити програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених Росією.

За словами законодавців, адміністрація президента-республіканця припинила фінансовану урядом ініціативу під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України, на тлі скорочень широкого спектра урядових програм США та більшої частини іноземної допомоги.

Державний департамент і Єльський центр "зберігали докази викрадення дітей з України, яких вони ідентифікували, щоб поділитися ними з Європолом і урядом України для забезпечення їх повернення", – йдеться в листі законодавців-демократів.

Це рішення адміністрації Трампа означає, що дослідники втратили доступ до величезної кількості інформації, включаючи супутникові знімки та інші дані, про близько 30 тисяч дітей, вивезених з України.

"У нас є підстави вважати, що дані зі сховища були безповоротно видалені. Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки", – заявили законодавці-демократи на чолі з представником штату Огайо Грегом Ландсманом у листі до держсекретаря Марко Рубіо і міністра фінансів Скотта Бессента, який потрапив до агентства Reuters у вівторок і має бути відправлений у середу.

Про припинення програми вперше повідомила газета The Washington Post. Про це стало відомо того ж дня, коли Трамп розмовляв телефоном з лідером Росії Владіміром Путіним, в ході якої Росія не погодилася на 30-денне припинення бойових дій.

Особа, знайома з програмою відстеження, повідомила, що розірвання контракту Держдепартаменту з Yale HRL призвело до видалення доказів воєнних злочинів на суму 26 мільйонів доларів.

"Вони взяли 26 мільйонів доларів американських платників податків, які використовувалися для даних про воєнні злочини, і викинули їх у дробарку, включно з досьє на всіх дітей", – сказав співрозмовник.

"Якби ви хотіли захистити президента Путіна від судового переслідування, ви знищили би цю штуку. І вони зробили це. Це остаточна версія, прийнятна для суду, з усіма метаданими", – повідомило джерело.

Нагадаємо, у березні 2023 року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт глави Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей. 

У грудні, ще під час президентства Джо Байдена, Державний департамент США оголосив про запровадження візових санкцій проти пʼятьох осіб, повʼязаних із примусовою депортацією, переміщенням та ув'язненням українських дітей.

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