Стармер поговорив з лідерами країн Балтії перед самітом у Лондоні

Прем'єр Британії Кір Стармер провів телефонні розмови з лідерами Естонії, Латвії та Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News з посиланням на речника британського уряду.

Країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

У своїй телефонній розмові сер Кір Стармер нагадав, що "Естонія, Латвія і Литва є ключовими партнерами Великої Британії".

Речник Даунінг-стріт додав: "Прем'єр-міністр поінформував їх про свої дискусії з лідерами України, Франції та Сполучених Штатів, що відбулися останніми днями, і підкреслив, що він зосереджений на забезпеченні тривалого миру в Україні, який забезпечить їхній майбутній суверенітет, підкріплений сильними гарантіями безпеки".

"Всі вони погодилися, що Європа повинна об'єднатися і вжити невідкладних заходів, які забезпечать найкращий результат, що буде життєво важливим для майбутньої безпеки Європи", – заявив він.

"Прем'єр-міністр поінформував про свої плани зібрати лідерів у Лондоні пізніше сьогодні для подальших обговорень, і вони домовилися залишатися в тісному контакті протягом наступних тижнів", – сказав речник.

ЗМІ повідомляли, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі лідерів у Лондоні 2 березня закличе налагодити відносини з адміністрацією Дональда Трампа як єдиний варіант забезпечення сталого миру в Україні.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.

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