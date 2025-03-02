Стармер поговорил с лидерами стран Балтии перед саммитом в Лондоне

Премьер Британии Кир Стармер провел телефонные разговоры с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News со ссылкой на представителя британского правительства.

Страны Балтии не были приглашены на сегодняшний саммит в центре Лондона, и, как говорят, "очень недовольны" этим решением.

В своем телефонном разговоре сэр Кир Стармер напомнил, что "Эстония, Латвия и Литва являются ключевыми партнерами Великобритании".

Представитель Даунинг-стрит добавил: "Премьер-министр проинформировал их о своих дискуссиях с лидерами Украины, Франции и Соединенных Штатов, состоявшихся в последние дни, и подчеркнул, что он сосредоточен на обеспечении длительного мира в Украине, который обеспечит их будущий суверенитет, подкрепленный сильными гарантиями безопасности".

"Все они согласились, что Европа должна объединиться и принять безотлагательные меры, которые обеспечат наилучший результат, что будет жизненно важным для будущей безопасности Европы", – заявил он.

"Премьер-министр проинформировал о своих планах собрать лидеров в Лондоне позже сегодня для дальнейших обсуждений, и они договорились оставаться в тесном контакте в течение следующих недель", – сказал спикер.

СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи лидеров в Лондоне 2 марта призовет наладить отношения с администрацией Дональда Трампа как единственный вариант обеспечения устойчивого мира в Украине.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в субботу Кир Стармер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира.

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой.