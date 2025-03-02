Спікер Палати представників США заявив, що Зеленському, можливо, доведеться піти у відставку

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив в неділю, що президент України Володимир Зеленський "повинен прийти в себе і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший повинен привести країну до цього".

Про це він заявив в ефірі NBC News, повідомляє "Європейська правда".

"Щось має змінитися. Або він має прийти в себе і повернутися з вдячністю, або хтось інший має привести країну до цього. Це українці мають вирішувати, що робити", – зазначив Джонсон.

Його коментарі з'явилися всього через два дні після того, як президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і Зеленський публічно посварилися в Овальному кабінеті.

"Президент Трамп намагається привести ці дві сторони до точки миру", – сказав Джонсон, додавши, що Трамп намагається примирити ці дві сторони.

"Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, фактично дало нам сигнал, що він ще не готовий до цього, і я думаю, що це велике розчарування", – заявив Джонсон.

Джонсон підкреслив, що Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, що якщо [Зеленський] готовий до миру, то ми можемо вести переговори про угоду".

Спікер підтримав президента і віцепрезидента, заявивши, що Зеленський "кричав і перебивав свого співрозмовника, замість того, щоб висловити подяку за надзвичайну допомогу, яку США надали його країні".

Джонсон також стверджував, що гарантії безпеки є невід'ємною частиною угоди про права на видобуток корисних копалин, заявивши: "Ця угода про права на видобуток корисних копалин – це перемога, перемога для всіх. Вона дасть нам доступ до рідкоземельних мінералів, які нам потрібні, і забезпечить певний рівень безпеки для України".

"Після цього вони фактично будуть в економічному партнерстві з нами, і ми, безумовно, завжди будемо захищати наші інтереси і наші інвестиції", – додав Джонсон. "Росія це знає. Китай знає це. Іран, Північна Корея знають це, і це дуже важливий сигнал для нас", – додав він

Відповідаючи на запитання, чи був Путін "переможцем" в результаті напруженого обміну думками в Овальному кабінеті, Джонсон сказав: "Ні, не був".

Раніше радник президента США з нацбезпеки Майк Волц розповів свою версію подій у Білому домі після публічної сварки Дональда Трампа й Джей Ді Венса з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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