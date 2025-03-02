Радник Трампа заявляє, що перепалка в Білому домі не була спланованою

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц розповів свою версію подій у Білому домі після публічної сварки Дональда Трампа й Джей Ді Венса з Володимиром Зеленським.

Про це він розповів в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Волц розповів, що після публічної перепалки члени адміністрації Трампа "по суті одноголосно" порадили йому не продовжувати зустріч, а далі сказали про це українській стороні.

Він відкинув твердження про те, що події в Овальному кабінеті – це "була якась засідка".

"У нас була прекрасна обстановка у Східній кімнаті, де обидва лідери могли підписати угоду, яка б об'єднала Сполучені Штати та Україну в економічному плані на ціле покоління, в питаннях критично важливих корисних копалин, яких ми потребуємо, економічних інвестицій, яких вони потребують", – сказав радник Трампа.

За його словами, угода "могла і повинна було стати позитивним моментом для України", після чого США "могли б продовжити переговори" з Росією про "припинення війни".

"Але замість цього стало зрозуміло – і я думаю, що саме це так розчарувало і відверто розлютило президента, що не зрозуміло, чи справді Зеленський хоче припинити бойові дії", – констатував Волц.

За його словами, президент України після суперечки нібито не зрозумів, що сталось, а його посол і радник були "практично в сльозах" і просили, щоб зустріч відновилась.

"І нарешті, я сказав: "Послухайте, пане президенте, час тут не на вашому боці. Час не на вашому боці на полі бою. Час не на вашому боці з огляду на ситуацію у світі і, що найважливіше, толерантність USAID та платників податків не є безмежною", – розповів він.

Нагадаємо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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