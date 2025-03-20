Суд у Ризі засудив громадянина Латвії до понад 5 років тюрми за участь у війні проти України

У середу, 19 березня, Ризький міський суд засудив громадянина Латвії Івана Тарабанова до п'яти років і шести місяців позбавлення волі, а також до трирічного випробувального терміну за участь у війні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Тарабанова визнали винним у злочині, передбаченому статтею 77.1 Кримінального закону – за незаконну участь у збройному конфлікті.

Однак він був виправданий за звинуваченням, висунутим відповідно до статті 79.5 Кримінального закону – за поїздку з терористичними цілями.

Вирок не набув чинності і може бути оскаржений у Ризькому окружному суді.

Чоловік був звинувачений у спробі незаконної участі у збройному конфлікті та поїздці з метою вчинення теракту. Зараз він перебуває під арештом.

Згідно з обвинуваченням, у січні 2022 року Тарабанов отримав від невстановленої особи на ім'я Александр завдання здійснити диверсію в Україні – підпал. Потім він вирушив в Україну для виконання цього завдання.

Перед передачею справи в прокуратуру розслідування проводила Служба державної безпеки (СДБ).

СДБ також перевіряє інформацію про можливу незаконну участь ще кількох осіб у війні в Україні на боці збройних сил Росії.

З 19 лютого 2015 року у Латвії набули чинності зміни до Кримінального закону, що забороняють незаконну участь у збройному конфлікті за кордоном. При цьому Латвія офіційно дозволила своїм громадянам участь у війні на боці України.

Восени у латвійському Даугавпілсі затримали двох осіб, які намалювали на 14 об'єктах символи, що прославляють військову агресію РФ.

Також співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина країни, підозрюваного в публічному прославлянні Путіна та виправданні тероризму.