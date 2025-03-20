Суд в Риге приговорил гражданина Латвии к 5,5 годам тюрьмы за участие в войне против Украины

В среду, 19 марта, Рижский городской суд приговорил гражданина Латвии Ивана Тарабанова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, а также к трехлетнему испытательному сроку за участие в войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Тарабанова признали виновным в преступлении, предусмотренном статьей 77.1 Уголовного закона – за незаконное участие в вооруженном конфликте.

Однако он был оправдан по обвинению, выдвинутому в соответствии со статьей 79.5 Уголовного закона – за поездку с террористическими целями.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Мужчина был обвинен в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте и поездке с целью совершения теракта. Сейчас он находится под арестом.

Согласно обвинению, в январе 2022 года Тарабанов получил от неустановленного лица по имени Александр задание совершить диверсию в Украине – поджог. Затем он отправился в Украину для выполнения этого задания.

Перед передачей дела в прокуратуру расследование проводила Служба государственной безопасности (СГБ).

СГБ также проверяет информацию о возможном незаконном участии еще нескольких человек в войне в Украине на стороне вооруженных сил России.

С 19 февраля 2015 года в Латвии вступили в силу изменения в Уголовный закон, запрещающие незаконное участие в вооруженном конфликте за рубежом. При этом Латвия официально разрешила своим гражданам участие в войне на стороне Украины.

Осенью в латвийском Даугавпилсе задержали двух человек, которые нарисовали на 14 объектах символы, прославляющие военную агрессию РФ.

Также сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина страны, подозреваемого в публичном прославлении Путина и оправдании терроризма.