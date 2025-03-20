Зеленський прибув до Норвегії

Президент Володимир Зеленський у четвер, 20 березня, прибув з візитом до Норвегії.

Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду, пише "Європейська правда".

Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що дуже радий можливості вітати Зеленського в країні.

"Норвегія непохитна у своїй підтримці України. Нещодавно всі партії в Стортингу досягли домовленості про збільшення фінансування України. Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за свій захист і робить свій внесок у зусилля, спрямовані на досягнення тривалого, справедливого миру в країні", – сказав він.

Очікується, що Зеленський і Стьоре проведуть сьогодні кілька зустрічей, у яких, зокрема, візьме участь колишній генеральний секретар НАТО й наразі чинний міністр фінансів країни Єнс Столтенберг.

Зазначимо, напередодні Зеленський перебував із візитом у Фінляндії. Того дня на пресконференції він визнав, що на мирних переговорах будуть підніматися територіальні питання, але наголосив, що це – червона лінія для України.

А фінський президент Александр Стубб після розмови із Зеленським оптимістично оцінив ситуацію на полі бою для України.