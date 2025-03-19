Президент Фінляндії: Україна в кращому військовому становищі, ніж думають

Фінський президент Александр Стубб після розмови з українським візаві Володимиром Зеленським оптимістично оцінив ситуацію на полі бою для України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю Yle.

За словами Стубба, його оцінка військового становища України ґрунтується на розмовах із Зеленським та його командою, які в середу перебувають із візитом у Фінляндії.

"Сьогодні ми почули від президента Зеленського про ситуацію на східному фронті і на Курщині. Краще, ніж повідомляють відкриті джерела", – додав він.

Президент Фінляндії не став уточнювати, на чому ґрунтується ця оцінка, лише зазначивши, що "довіряє оцінці президента Зеленського більше", ніж Путіну.

Раніше Стубб заявив, що досвід Фінляндії свідчить, що Україна у жодному разі не має погоджуватися на умови Росії, які означатимуть втрату суверенітету та територіальної цілісності.

Фінський президент також заявив, що червоною лінією для Європи у процесі мирних переговорів з Росією є забезпечення того, щоб РФ не могла повторити свою агресію в майбутньому.