Зеленский прибыл в Норвегию

Президент Владимир Зеленский в четверг, 20 марта, прибыл с визитом в Норвегию.

Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства, пишет "Европейская правда".

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что очень рад возможности приветствовать Зеленского в стране.

"Норвегия непоколебима в своей поддержке Украины. Недавно все партии в Стортинге достигли договоренности об увеличении финансирования Украины. Норвегия поддерживает Украину в ее борьбе за свою защиту и вносит свой вклад в усилия, направленные на достижение длительного, справедливого мира в стране", – сказал он.

Ожидается, что Зеленский и Стёре проведут сегодня несколько встреч, в которых, в частности, примет участие бывший генеральный секретарь НАТО и сейчас действующий министр финансов страны Йенс Столтенберг.

Отметим, накануне Зеленский находился с визитом в Финляндии. В тот день на пресс-конференции он признал, что на мирных переговорах будут подниматься территориальные вопросы, но подчеркнул, что это – красная линия для Украины.

А финский президент Александр Стубб после разговора с Зеленским оптимистично оценил ситуацию на поле боя для Украины.