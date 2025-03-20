AP: Канада ведет переговоры с ЕС по уменьшению зависимости от США в сфере обороны

Канада ведет переговоры с Европейским Союзом о присоединении к усилиям ЕС, направленным на то, чтобы избавиться от зависимости от Соединенных Штатов в сфере безопасности, с акцентом на покупку большего количества оборонного оборудования, в том числе истребителей, в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP со ссылкой на канадского чиновника.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен публично высказываться по этому вопросу, сказал, что план включает строительство истребителей в Канаде.

В Канаде, против которой президент США Дональд Трамп начал торговую войну и угрожает экономическим принуждением, чтобы сделать ее 51-м американским штатом, премьер-министр Марк Карни поручил министру обороны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-35, чтобы увидеть, есть ли другие варианты "учитывая меняющиеся условия".

Карни сказал, что потенциал увеличения производства в Канаде является одним из факторов. Предложение шведской компании Saab обещает, что сборка и техническое обслуживание истребителя Saab Gripen будет происходить в Канаде.

Контракт Канады с американским военным подрядчиком Lockheed Martin на поставку истребителей F-35 остается в силе, но Оттава взяла на себя юридические обязательства выделить средства только на первые 16 самолетов. Два года назад Канада согласилась купить 88 F-35, но теперь этого может не произойти.

В среду Еврокомиссия обнародовала свою стратегию безопасности "Готовность 2030", призвав страны-члены покупать большую часть своего военного оборудования в Европе, работая преимущественно с европейскими поставщиками – в некоторых случаях с помощью ЕС для снижения цен и ускорения выполнения заказов. Они должны покупать оборудование за рубежом только тогда, когда стоимость, эксплуатационные характеристики или задержки с поставками делают его лучшим вариантом.

Во вторник во время визита на крайний север Канады Карни объявил о покупке радаров у Австралии на сумму 4,2 миллиарда долларов. Канадский чиновник прокомментировал, что не может сказать, как политически воспримет австралийскую покупку Вашингтон, но отметил, что американские военные офицеры ее приветствуют.

Напомним, в Брюсселе приветствовали результаты опроса, согласно которому 44% канадцев поддерживают вступление своего государства в Европейский Союз, но исключили такой сценарий на практике.