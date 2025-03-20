В Швеции предлагают разрешить полиции использовать ИИ для распознавания лиц

Правительство Швеции предложило дать разрешение полиции использовать технологию распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени для борьбы с преступностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, правительство Швеции пытается найти новые инструменты для борьбы с насильственными преступлениями, поскольку в последнее время их количество в стране растет.

Предложенный закон позволит полиции использовать технологию ИИ для определения местонахождения или идентификации людей, причастных к тяжким преступлениям, таким как торговля людьми, похищения и убийства.

"Чтобы побороть бандитизм и восстановить безопасность в обществе, полиция должна иметь доступ к эффективным инструментам", – заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер.

Правительство заявило, что новый законопроект, который еще должен быть вынесен на голосование в парламенте и в случае принятия вступит в силу в начале 2026 года, будет применяться только по делам особой важности.

В течение января в Швеции зафиксировали более 30 взрывов и несколько смертельных перестрелок, вызванных бандитскими группировками, часто с участием несовершеннолетних.

На этом фоне шведское правительство предлагает усилить меры для противодействия преступности среди несовершеннолетних.

В прошлом году Швеция, Норвегия и Дания договорились углубить сотрудничество для борьбы с преступностью на фоне всплеска привлечения несовершеннолетних к деятельности шведских банд.