Саміт ЄС заявить про продовження військової підтримки України, попри ультиматуми Путіна

Головним меседжем за результатами засідання Європейської ради 20-21 березня стане заява Європейського Союзу про його намір продовжувати військову підтримку України, незважаючи на вимоги, озвучені правителем РФ Путіним.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив один з топдипломатів ЄС.

Дипломат наголосив, що плани військової підтримки України з боку Євросоюзу не зміняться, незважаючи на ультиматуми, які надходять з Кремля, і відповідні наміри будуть зафіксовані у тексті висновків Євроради щодо України – які, як вже відомо, затвердять усі держави ЄС, крім Угорщини.

"Те, що лідери Євросоюзу заявлять про намір продовжити військову підтримку України, має важливе значення саме зараз. Це не просто повторення попередніх заяв. Вчора Путін сказав: моя умова для припинення вогню – щоб європейці та інші припинили надавати Україні зброю. А через два дні після цього ми скажемо, що продовжуємо це робити", – пояснив топ-дипломат ЄС.

У проекті висновків Європейської ради, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди", йдеться про те, що ЄС продовжує наполягати на тому, щоб на будь-які мирні перемовини Україна виходила з позиції сили.

"Європейська рада підтверджує свою постійну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз дотримується підходу "мир з позиції сили", який вимагає від України мати якомога сильнішу позицію, невід'ємним компонентом якої є її власні потужні військові та оборонні спроможності", – йдеться в проєкті висновків Євроради.

"Відповідно до цього підходу, Європейський Союз залишається відданим, у координації з партнерами-однодумцями та союзниками, наданню подальшої всебічної підтримки Україні та її народу, який здійснює своє невід'ємне право на самооборону від російської агресії", – наголошується в документі.

Також в проєкті висновків саміту ЄС йдеться про те, що "Європейський Союз залишається готовим посилити тиск на Росію, у тому числі шляхом запровадження нових санкцій".

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує збитки, завдані цією війною", – підкреслюється в документі.

Також у проєкті висновків саміту наголошується, що ЄС "вітає спільну заяву України та США за підсумками їхньої зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня 2025 року, включаючи пропозиції щодо угоди про припинення вогню, гуманітарних зусиль та відновлення обміну розвідданими та безпекової допомоги з боку США".

"Надійний шлях до миру має включати зусилля з надання гуманітарної допомоги, зокрема, обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб і повернення всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно депортованих і переміщених до Росії та Білорусі", – йдеться в документі.

Як повідомлялося, кремлівський правитель Владімір Путін вимагає зупинити поставки всієї іноземної військової допомоги Україні для укладення угоди про припинення вогню, але це не підтримують провідні держави ЄС.

Тим часом американський президент Дональд Трамп 19 березня розповів про "дуже хорошу" телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що значна частина перемовин з Зеленським ґрунтувалася на його вчорашній розмові з Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України".