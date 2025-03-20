В выводах саммита ЕС, проходящего 20 марта в Брюсселе, говорится о том, что Россия должна продемонстрировать реальное желание к прекращению развязанной ею войны против Украины.

Выводы саммита публикует пресс-служба Европейского совета, сообщает "Европейская правда".

Стоит отметить, что Венгрия отказалась подписать выводы саммита ЕС, которые касаются Украины. Именно поэтому раздел выводов по Украине, поддержанный 26 государствами-членами, был опубликован как отдельный документ.

В выводах приветствуется совместное заявление Украины и США по итогам их встречи в Саудовской Аравии, где изложены предложения по прекращению огня, а также указано о возобновлении обмена разведданными и помощи в обеспечении безопасности со стороны США.

"Европейский совет призывает Россию проявить реальную политическую волю к прекращению войны", – подчеркивается в документе.

Лидеры 26 стран ЕС подчеркивают, что путь к миру должен включать усилия по оказанию гуманитарной помощи, обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и возвращение всех похищенных украинских детей.

В ЕС выразили готовность усилить давление на Россию, в частности путем введения дополнительных санкций и усиления принудительного исполнения существующих мер.

Замороженные росактивы должны оставаться такими же, пока Россия не прекратит свою войну против Украины и не компенсирует нанесенный ей ущерб.

В ЕС заявили о готовности содействовать мирному процессу и помочь обеспечить "справедливый и прочный мир для Украины, отвечающий интересам как Украины, так и Европы в целом".

В выводах говорится о готовности предоставлять Украине регулярную финансовую и военную поддержку.

Также подчеркивается необходимость привлечения к ответственности виновных за военные преступления, и признана важность процесса создания спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Кроме того, как писала "ЕвроПравда", на заседании Европейского совета 20 марта ряд лидеров ЕС выступили за ускорение переговорного процесса о вступлении Украины.