Білий дім: Трамп повністю підтримує Ізраїль, який поновив бойові дії в Газі

Президент США Дональд Трамп "повністю підтримує" відновлення Ізраїлем повітряних і наземних операцій в секторі Гази, які фактично поклали край домовленості про припинення вогню з ХАМАС.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Лівітт заявила, що Трамп "повністю підтримує Ізраїль і ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю. – Ред.) та дії, які вони здійснили в останні дні".

"Президент дуже чітко дав зрозуміти ХАМАС, що якщо вони не звільнять всіх заручників, то за це доведеться заплатити, і, на жаль, ХАМАС вирішив пограти в ігри в ЗМІ з людськими життями", – додала вона.

Речниця Білого дому сказала, що нинішня ситуація є "цілковитою провиною ХАМАС" через напад на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Ізраїль відновив удари по Газі у вівторок, порушивши відносне перемирʼя, яке панувало на території з моменту припинення вогню 19 січня.

Влада в Газі заявила про нібито понад 500 загиблих у результаті ударів. Тим часом ХАМАС заявив, що обстріляв ракетами Тель-Авів у відповідь на ізраїльські удари.

Раніше повідомляли, що США вели прямі переговори з ХАМАС у Катарі, намагаючись домогтися звільнення американських заручників і обговорити можливі шляхи завершення війни.