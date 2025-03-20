Белый дом: Трамп полностью поддерживает Израиль, который возобновил боевые действия в Газе

Президент США Дональд Трамп "полностью поддерживает" восстановление Израилем воздушных и наземных операций в секторе Газа, которые фактически положили конец договоренности о прекращении огня с ХАМАС.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ливитт заявила, что Трамп "полностью поддерживает Израиль и ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. – Ред.) и действия, которые они совершили в последние дни".

"Президент очень четко дал понять ХАМАС, что если они не освободят всех заложников, то за это придется заплатить, и, к сожалению, ХАМАС решил поиграть в игры в СМИ с человеческими жизнями", – добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома сказала, что нынешняя ситуация является "полной виной ХАМАС" из-за нападения на Израиль в октябре 2023 года.

Израиль возобновил удары по Газе во вторник, нарушив относительное перемирие, которое царило на территории с момента прекращения огня 19 января.

Власти в Газе заявили о якобы более 500 погибших в результате ударов. Тем временем ХАМАС заявил, что обстрелял ракетами Тель-Авив в ответ на израильские удары.

Ранее сообщалось, что США вели прямые переговоры с ХАМАС в Катаре, пытаясь добиться освобождения американских заложников и обсудить возможные пути завершения войны.