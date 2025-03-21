Ексчемпіон MMA Конор Макгрегор хоче стати наступним президентом Ірландії

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор Макгрегор заявив, що хоче стати наступним президентом Ірландії.

Про це він написав у себе в Instagram, передає "Європейська правда".

Колишній боєць MMA нагадав, що наступні президентські вибори мають відбутися до 11 листопада 2025 року.

Він також заявив, що Ірландія повинна повністю імплементувати Міграційний пакт ЄС до 12 червня 2026 року.

"Отже, до 12 червня 2026 року обидві палати парламенту мають ухвалити кілька законодавчих актів, а потім їх підпише президент. Хто ще може протистояти уряду і виступити проти цього законопроєкту? Будь-який інший кандидат у президенти, якого вони спробують висунути, не матиме жодного опору. Я буду!", – написав він.

У разі обрання президентом Макгрегор пообіцяв винести пакт Європейського Союзу щодо міграції на всенародне голосування.

"Хоч я й рішуче виступаю проти цього пакту, це не мій вибір і не вибір уряду. Це вибір ірландського народу!" – написав він.

Фото: Instagram

На світлині, що супроводжувала допис, Макгрегор тримає на руках дитину перед літаком і носить зелену кепку з написом "Make Ireland Great Again" ("Зробімо Ірландію знову великою"), що є алюзією на гасло американського президента Дональда Трампа "Make America Great Again".

Нещодавно американський президент назвав Макгрегора одним зі своїх улюблених ірландців попри те, що його було визнано винним у зґвалтуванні в цивільному судовому процесі.

Раніше боєць говорив, що розглядає можливість балотуватися в президенти Ірландії на виборах 2026 року.

Зазначимо, імміграція є важливою темою в Ірландії, куди багато іммігрантів прибувають з Північної Ірландії, нелегально діставшись британської території.

17 березня прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін засудив антиімміграційні коментарі Макгрегора, які він зробив під час візиту до Білого дому.