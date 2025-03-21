Экс-боец MMA Конор Макгрегор хочет стать президентом Ирландии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что хочет стать следующим президентом Ирландии.

Об этом он написал у себя в Instagram, передает "Европейская правда".

Бывший боец MMA напомнил, что следующие президентские выборы должны состояться до 11 ноября 2025 года.

В случае избрания Макгрегор пообещал вынести пакт Европейского Союза по миграции на всенародное голосование. Его должны полностью имплементировать в Ирландии до 12 июня 2026 года.

"Хотя я и решительно выступаю против этого пакта, это не мой выбор и не выбор правительства. Это выбор ирландского народа!" – написал он.

Фото: Instagram

На фотографии, сопровождавшей пост, Макгрегор держит на руках ребенка перед самолетом и носит зеленую кепку с надписью "Make Ireland Great Again" ("Сделаем Ирландию снова великой"), что является аллюзией на лозунг американского президента Дональда Трампа "Make America Great Again".

Недавно американский президент назвал Макгрегора одним из своих любимых ирландцев, несмотря на то, что он был признан виновным в изнасиловании в гражданском судебном процессе.

Ранее боец говорил, что рассматривает возможность баллотироваться в президенты Ирландии на выборах 2026 года.

Отметим, иммиграция является важной темой в Ирландии, куда многие иммигранты прибывают из Северной Ирландии, нелегально добравшись до британской территории.

17 марта премьер-министр Ирландии Михол Мартин осудил антииммиграционные комментарии Макгрегора, которые он сделал во время визита в Белый дом.