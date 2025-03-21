NYT розповів про плани Пентагону поінформувати Маска щодо потенційної війни з Китаєм

У п'ятницю Пентагон нібито запланував провести брифінг для Ілона Маска щодо плану військових США на випадок війни, яка може спалахнути з Китаєм.

Про це повідомили в четвер New York Times двоє американських посадовців, передає "Європейська правда".

Інший посадовець сказав, що брифінг буде присвячений Китаю, не надавши додаткових деталей. Четвертий посадовець підтвердив, що Маск буде в Пентагоні в п'ятницю, але не навів жодних подробиць.

Через кілька годин після того, як новина про заплановану зустріч була опублікована The New York Times, офіційні представники Пентагону і президент Дональд Трамп заперечили, що на засіданні йтиметься про військові плани, пов'язані з Китаєм. "Китай навіть не буде згадуватися або обговорюватися", – заявив Трамп у пізньому нічному дописі в соціальних мережах.

Було незрозуміло, чи відбудеться брифінг для Маска, як було заплановано спочатку. Але надання Маску доступу до деяких з найбільш ретельно охоронюваних військових секретів країни стало б значним розширенням його і без того широкої ролі як радника Трампа.

Це також різко актуалізує питання про конфлікт інтересів Маска, оскільки він має широкі зв'язки у федеральній бюрократії, продовжуючи керувати компаніями, які є великими державними підрядниками. У цьому випадку Маск, мільярдер, генеральний директор компаній SpaceX і Tesla, є провідним постачальником Пентагону і має широкі фінансові інтереси в Китаї.

Військові плани Пентагону, відомі на військовому жаргоні як О-плани або оперативні плани, є одними з найбільш ретельно охоронюваних військових таємниць. Якби іноземна країна дізналася, як Сполучені Штати планують вести війну проти неї, вона могла б посилити свою оборону і усунути свої слабкі місця, що значно зменшило б шанси на успіх цих планів.

Надсекретний брифінг, який існує для плану війни з Китаєм, містить близько 20-30 слайдів, на яких викладено, як Сполучені Штати боротимуться у такому конфлікті.

Як повідомлялося, в опитаних восьми країнах Європи майже 8 з 10 респондентів вважають, що раднику Трампа Ілону Маску не можна довіряти, а майже половина респондентів у Бельгії, Данії та Франції стверджують, що європейці повинні бойкотувати електромобілі Tesla.

Нагадаємо, американський сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі вирішив відмовитись від автомобіля Tesla Model S після публічної перепалки з Маском.