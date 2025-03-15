Сенатор США відмовився від Tesla після того, як Маск назвав його "зрадником"

Американський сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі вирішив відмовитись від автомобіля Tesla Model S після публічної перепалки з власником компанії Ілоном Маском.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

В інтерв’ю агентству Келлі назвав Tesla "рекламним щитом", що демонструє роботу Маска на президента Дональда Трампа.

За словами сенатора, замість Tesla він придбав собі білий Chevy Tahoe.

Він сказав, що пішов на цей крок частково через те, що мільярдер очолив Департамент ефективності уряду, який підштовхнув відомства до скорочення десятків тисяч працівників.

"Він (Маск – Ред.) намагається звільнити всіх цих людей…руйнуючи життя людей тільки для того, щоб звільнити місце для гігантського скорочення податків таким мільярдерам, як він", – зазначив Келлі.

Нещодавно Келлі опублікував серію великих постів про свій останній візит до України, де розповідав про важливість її підтримки та розкритикував політику адміністрації Дональда Трампа.

Один із постів сенатора Маск лаконічно прокоментував словами: "Ти зрадник".

"Ілоне, якщо ви не розумієте, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, вам варто залишити це тим, хто це розуміє", – відповів на це Келлі.

Повідомляли також, що у Німеччині різко знизився інтерес до автомобілів Tesla. Крім того, у лютому продажі Tesla різко впали також у Франції та країнах Скандинавії.