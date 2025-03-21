NYT рассказал о планах Пентагона проинформировать Маска о потенциальной войне с Китаем

В пятницу Пентагон якобы запланировал провести брифинг для Илона Маска по плану военных США на случай войны, которая может начаться с Китаем.

Об этом сообщили в четверг New York Times двое американских чиновников, передает "Европейская правда".

Другой чиновник сказал, что брифинг будет посвящен Китаю, не предоставив дополнительных деталей. Четвертый чиновник подтвердил, что Маск будет в Пентагоне в пятницу, но не привел никаких подробностей.

Через несколько часов после того, как новость о запланированной встрече была опубликована The New York Times, официальные представители Пентагона и президент Дональд Трамп отрицали, что на заседании будет идти речь о военных планах, связанных с Китаем. "Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться", – заявил Трамп в позднем ночном посте в социальных сетях.

Было непонятно, состоится ли брифинг для Маска, как было запланировано изначально. Но предоставление Маску доступа к некоторым из самых тщательно охраняемых военных секретов страны стало бы значительным расширением его и без того широкой роли как советника Трампа.

Это также резко актуализирует вопрос о конфликте интересов Маска, поскольку он имеет широкие связи в федеральной бюрократии, продолжая управлять компаниями, которые являются крупными государственными подрядчиками. В этом случае Маск, миллиардер, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla, является ведущим поставщиком Пентагона и имеет широкие финансовые интересы в Китае.

Военные планы Пентагона, известные на военном жаргоне как О-планы или оперативные планы, являются одними из самых тщательно охраняемых военных тайн. Если бы иностранная страна узнала, как Соединенные Штаты планируют вести войну против нее, она могла бы усилить свою оборону и устранить свои слабые места, что значительно снизило бы шансы на успех этих планов.

Сверхсекретный брифинг, который существует для плана войны с Китаем, содержит около 20-30 слайдов, на которых изложено, как Соединенные Штаты будут бороться в таком конфликте.

Как сообщалось, в опрошенных восьми странах Европы почти 8 из 10 респондентов считают, что советнику Трампа Илону Маску нельзя доверять, а почти половина респондентов в Бельгии, Дании и Франции утверждают, что европейцы должны бойкотировать электромобили Tesla.

Напомним, американский сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли решил отказаться от автомобиля Tesla Model S после публичной перепалки с Маском.