У девʼяти країнах Європи більшість вважають Трампа ворогом континенту

Більше половини європейців з восьми найбільших держав Європейського Союзу, а також з Данії вважають президента США Дональда Трампа "ворогом Європи".

Про це свідчить опитування на замовлення французького журналу Le Grand Continent і Cluster 17, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

В опитуванні, спрямованому на вимірювання ставлення європейських громадян щодо трансатлантичних відносин і питань безпеки, 51% респондентів назвали Трампа ворогом ЄС.

63% респондентів кажуть, що обрання Трампа "робить світ менш безпечним".

Лише 13% опитаних європейців вважають, що президент США "поважає демократичні принципи", тоді як 43% кажуть, що він "має авторитарні тенденції", а 39% – що він "діє як диктатор".

В опитаних восьми країнах майже 8 з 10 респондентів вважають, що раднику Трампа Ілону Маску не можна довіряти, а майже половина респондентів у Бельгії, Данії та Франції стверджують, що європейці повинні бойкотувати електромобілі Tesla.

Лише десята частина респондентів вважає, що ЄС може покладатися на Америку Трампа у забезпеченні своєї безпеки та оборони, тоді як 70% стверджують, що ЄС повинен покладатися винятково на власні сили.

Опитування охопило Францію, Бельгію, Італію, Німеччину, Іспанію, Данію, Нідерланди, Польщу та Румунію. Воно тривало з 11 по 14 березня та охопило 10 тисяч людей.

Дональд Трамп неодноразово висловлював негативне ставлення до Європейського Союзу, звинувачуючи його в нечесній конкуренції, а також погрожуючи вивести війська з європейських країн.