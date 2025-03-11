Україна та США домовилися укласти угоду щодо критичних мінеральних ресурсів

За підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Про це йдеться у спільній заяві України та США за підсумками переговорів, яку поширила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

У заяві зазначили, що президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Як акцентується – це потрібно для того, "щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України".

Нагадаємо, зрив підписання угоди про мінерали з Україною лежить в основі погіршення відносин Києва та Вашингтона.

У своїй промові в Конгресі минулого тижня Трамп заявив, що цінує готовність президента України підписати угоду щодо видобутку корисних копалин і сісти за стіл переговорів під його керівництвом.

А за даними NBC News, Трампу тепер недостатньо самої угоди про мінерали для відновлення військової допомоги Україні.