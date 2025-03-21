FT: США хотят изменить условия соглашения о недрах на менее выгодные для Украины

Администрация Дональда Трампа ищет новые условия доступа США к критически важным полезным ископаемым и энергетическим активам в Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву.

Об этом стало известно Financial Times от двух украинских чиновников, передает "Европейская правда".

Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился с детальными положениями о том, кто владеет совместным инвестиционным фондом и контролирует его, а также на более широкую сферу, которая потенциально охватывает собственность США на другие экономические активы, такие как атомные электростанции в Украине, заявили два украинских чиновника.

Украинские официальные лица заявили, что они обеспокоены тем, что на них оказывается давление с целью добиться невыгодных условий в более широком соглашении, особенно после того, как Вашингтон временно приостановил поставки оружия и обмен разведданными с Киевом в начале этого месяца.

В феврале Украина и США достигли рамочного соглашения о совместной разработке минеральных ресурсов Украины, в том числе нефти и газа. Проект соглашения, датированный 25 февраля, представляет собой урезанную версию первоначального предложения администрации Трампа.

Из него была изъята предыдущая ссылка на потенциальные доходы от добычи полезных ископаемых в размере 500 млрд долларов, а также исключены существующие проекты по добыче полезных ископаемых, которые уже вносят вклад в государственные финансы Украины.

Также была добавлена строка, в которой указано, что США "поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира".

Однако соглашение, которое Киев считает удовлетворительным, остается неподписанным, поскольку обе стороны ведут сложные переговоры, охватывающие более широкие экономические вопросы и вопросы безопасности, заявили украинские и американские чиновники.

Двое украинских чиновников, участвующих в переговорах с США по минеральным ресурсам Украины, заявили, что администрация Трампа еще не представила Киеву новых условий.

"Но я понимаю, что... они работают над большим соглашением", – сказал один из чиновников, который, как и другие, говорил на условиях анонимности из-за чувствительности обсуждений.

Американский президент Дональд Трамп накануне заявил, что Украина и США "в ближайшее время" заключат соглашение по критическим минеральным ресурсам.

Как известно, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, президенты США и Украины пришли к согласию относительно соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

14 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что рамочное соглашение с США по минеральным ресурсам завершено и Украина готова к подписанию в любой момент.