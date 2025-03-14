Стефанішина: угода із США щодо надр готова, Україна готова до підписання

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що рамкова угода із США щодо мінеральних ресурсів завершена й Україна готова до підписання будь-коли.

Про це вона сказала журналістам в кулуарах Саміту експортерів Forbes в Києві у п’ятницю, 14 березня, цитує Інтерфакс-Україна, пише "Європейська правда".

Стефанішина підтвердила готовність України підписати угоду щодо мінеральних ресурсів з США будь-коли та зазначила, що переговори щодо її тексту завершені.

"Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті", – сказала вона.

За її словами, американська сторона не визначилась з тим, коли, в яких умовах вони хочуть її підписати на цьому етапі.

"Україна готова до підписання будь-коли", – запевнила вона.

Як відомо, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Нагадаємо, зрив підписання угоди про мінерали з Україною лежить в основі погіршення відносин Києва та Вашингтона.

12 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до підписання рамкової угоди зі США про рідкісноземельні метали.