ЗМІ: Макрон розглядає можливість спрямування миротворців в Україну через ООН

Президент Франції Емманюель Макрон розглядає альтернативи своєму, спільному з британським прем’єром Кіром Стармером, плану щодо миротворчої місії для України.

Про це стало відомо The Telegraph, передає "Європейська правда".

За інформацією видання, французький президент розглядає можливість створення місії для захисту майбутньої мирної угоди між Україною і РФ під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Прем'єр-міністр Британії і президент Франції очолюють зусилля зі створення "коаліції рішучих" для формування миротворчого контингенту за підтримки з боку США.

Стармер прийняв під Лондоном 30 військових керівників з європейських країн і не тільки, щоб обговорити ці плани.

За його словами, вони переходять в "оперативну фазу", але поки що незрозуміло, скільки країн готові надіслати війська і як цей план буде реалізовано.

Макрон підняв тему альтернативи на саміті ЄС в четвер разом з Антоніу Гутеррішем, генеральним секретарем ООН з питань безпеки, який був гостем лідерів Євросоюзу.

Це відбувається в той час, коли британський прем'єр-міністр демонструє ознаки того, що він зміщує акцент з європейських "чобіт на землі", щоб забезпечити мирну угоду з Росією, і натомість звертається до повітряної і морської підтримки для захисту України.

За інформацією The Telegraph, Королівські військово-повітряні сили ведуть переговори про те, щоб британські літаки охороняли небо над Україною згідно з пропозиціями, які обговорюються "коаліцією рішучих".

Будь-які миротворчі сили ООН потребують схвалення Ради Безпеки організації. Оскільки і Росія, і потенційно США виступають проти цього, перспективи виглядають примарними.

Цього тижня президент Франції зіткнувся із закликами Жана-Люка Меланшона, лідера лівих сил, який є м'яким до Путіна, отримати "блакитні шоломи" для захисту атомних електростанцій в охопленій війною країні, якщо умовою миру буде відсутність військ НАТО.

Раніше цього місяця Марін Ле Пен, де-факто лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання", заявила, що відправка французьких військ є "божевіллям", і що "єдиною можливою участю, яку можна передбачити, буде участь під мандатом "блакитних шоломів"".

20 березня британський премʼєр-міністр Кір Стармер відзначив необхідність гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.

На цьому тлі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Владімір Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.