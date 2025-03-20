Глава МЗС Британії: Путін не може ветувати розгортання військ в Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Владімір Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву британського міністра наводить Sky News.

Леммі зазначив, що Путін має прийняти пропозицію про припинення вогню у розв’язаній РФ війні проти України.

"Це план, що лежить на столі, давайте приступимо до нього, чого ми чекаємо? Чого ми точно не можемо зробити, так це дати Путіну право вето на архітектуру безпеки, яка регулюватиме цей світ", – сказав очільник британського МЗС.

Путін відкидає можливість розміщення військ з країн НАТО або західних країн в Україні у рамках будь-якої мирної угоди.

Раніше і президент Франції Емманюель Макрон казав, що Росія не матиме права голосу в питанні розгортання іноземних військ.

Повідомляли також, що британський прем'єр Кір Стармер на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 15 березня виклав плани щодо західного миротворчого контингенту для України чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців.

Водночас британський премʼєр додав, що будь-які плани стосовно України після припинення вогню потребуватимуть співпраці зі Сполученими Штатами.