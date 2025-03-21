СМИ: Макрон рассматривает возможность направления миротворцев в Украину через ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает альтернативы своему, совместному с британским премьером Киром Стармером, плану по миротворческой миссии для Украины.

Об этом стало известно The Telegraph, передает "Европейская правда".

По информации издания, французский президент рассматривает возможность создания миссии для защиты будущего мирного соглашения между Украиной и РФ под эгидой Организации Объединенных Наций.

Премьер-министр Великобритании и президент Франции возглавляют усилия по созданию "коалиции решительных" для формирования миротворческого контингента при поддержке со стороны США.

Стармер принял под Лондоном 30 военных руководителей из европейских стран и не только, чтобы обсудить эти планы.

По его словам, они переходят в "оперативную фазу", но пока непонятно, сколько стран готовы прислать войска и как этот план будет реализован.

Макрон поднял тему альтернативы на саммите ЕС в четверг вместе с Антониу Гутерришем, генеральным секретарем ООН по вопросам безопасности, который был гостем лидеров Евросоюза.

Это происходит в то время, когда британский премьер-министр демонстрирует признаки того, что он смещает акцент с европейских "сапог на земле", чтобы обеспечить мирное соглашение с Россией, и вместо этого обращается к воздушной и морской поддержке для защиты Украины.

По информации The Telegraph, Королевские военно-воздушные силы ведут переговоры о том, чтобы британские самолеты охраняли небо над Украиной согласно предложениям, которые обсуждаются "коалицией решительных".

Любые миротворческие силы ООН нуждаются в одобрении Совета Безопасности. Поскольку и Россия, и потенциально США выступают против этого, перспективы выглядят призрачными.

На этой неделе президент Франции столкнулся с призывами Жана-Люка Меланшона, лидера левых сил, который является мягким к Путину, получить "голубые каски" для защиты атомных электростанций в охваченной войной стране, если условием мира будет отсутствие войск НАТО.

Ранее в этом месяце Марин Ле Пен, де-факто лидер ультраправой партии "Национальное объединение", заявила, что отправка французских войск является "безумием" и что "единственным возможным участием, которое можно предвидеть, будет участие под мандатом „голубых касок"".

20 марта британский премьер-министр Кир Стармер отметил необходимость гарантирования любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.

На этом фоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.