Премʼєр Британії: Путін порушить угоду щодо України, якщо не буде гарантій

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер відзначив необхідність гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.

Про це він сказав під час візиту до військової бази неподалік Лондона, передає "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Стармер нагадав про зустріч на рівні військових представників, яка відбувається у Британії у четвер і метою якої є "гарантувати, що будь-яка угода, яка буде укладена, буде захищена".

"Те, що відбувається тут, – це перетворення політичних намірів на реальність, а концепції – на плани", – вважає він.

Премʼєр Британії наголосив на важливості планування майбутніх мирних ініціатив щодо України, бо "ми знаємо одне напевно: угода без жодного підґрунтя – це те, що Путін порушить".

"Ми знаємо це, тому що це сталося раніше. Я абсолютно впевнений, що це станеться знову", – додав Стармер.

Вищі військові офіцери з так званої "коаліції рішучих" у четвер зустрічаються у військовому штабі Британії на околиці Лондона, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.

На цьому тлі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Владімір Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.