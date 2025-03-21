ЗМІ: Британія може відправити винищувачі в Україну у межах потенційної миротворчої місії

Винищувачі британських військово-повітряних сил можуть забезпечувати прикриття потенційного миротворчого контингенту в Україні з повітря.

Таке питання обговорювалося під час зустрічі в Постійному об'єднаному штабі в четвер, 20 березня, пише газета The Telegraph із посиланням на інформацію від проіфнормованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

За інформацією газети, під час зустрічі в Постійному об'єднаному штабі 20 березня ключові військові планувальники обговорювали можливість відправки британських винищувачів Typhoon в Україну для забезпечення повітряного прикриття військ.

Співрозмовник у Королівських військово-повітряних силах повідомив газеті, що британське повітряне прикриття обговорювалося на зустрічі, оскільки у випадку, якщо британські військові увійдуть в Україну, "виникне потреба у прикритті зверху".

"Ми б ніколи не відправили британські війська на землю, не забезпечивши їм прикриття з повітря", – сказав він.

За інформацією газети, ВПС Британії могли б надати винищувачі Typhoon або F-35, оскільки обидва ці літаки забезпечують "відмінне патрулювання повітряного простору".

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Eurofighter Typhoon – дводвигуновий багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Пізні модифікації цього літака належать до покоління 4+ чи 4++. Розробка та виробництво Typhoon ведеться фірмою Eurofighter GmbH, яка була створена консорціумом Alenia Aeronautica, EADSМ та BAE Systems.

Це обговорення відбувалося в той час, коли французький президент Емманюель Макрон вивчає альтернативи своєму плану з прем’єр-міністром Кіром Стармером щодо розміщення європейських військ в Україні для захисту майбутньої мирної угоди.

Французький президент розглядає можливість того, щоб місія була організована під егідою ООН, і підняв це питання на саміті Європейської ради 20 березня.

Того ж дня Стармер відзначив необхідність гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.

На цьому тлі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Владімір Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.