СМИ: Британия может отправить истребители в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии

Истребители британских военно-воздушных сил могут обеспечивать прикрытие потенциального миротворческого контингента в Украине с воздуха.

Такой вопрос обсуждался во время встречи в Постоянном объединенном штабе в четверг, 20 марта, пишет газета The Telegraph со ссылкой на информацию от проифнормированных собеседников, передает "Европейская правда".

По информации газеты, во время встречи в Постоянном объединенном штабе 20 марта ключевые военные планировщики обсуждали возможность отправки британских истребителей Typhoon в Украину для обеспечения воздушного прикрытия войск.

Собеседник в Королевских военно-воздушных силах сообщил газете, что британское воздушное прикрытие обсуждалось на встрече, поскольку в случае, если британские военные войдут в Украину, "возникнет потребность в прикрытии сверху".

"Мы бы никогда не отправили британские войска на землю, не обеспечив им прикрытие с воздуха", – сказал он.

По информации газеты, ВВС Британии могли бы предоставить истребители Typhoon или F-35, поскольку оба эти самолета обеспечивают "отличное патрулирование воздушного пространства".

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Eurofighter Typhoon – двухдвигательный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Поздние модификации этого самолета относятся к поколению 4+ или 4++. Разработка и производство Typhoon ведется фирмой Eurofighter GmbH, которая была создана консорциумом Alenia Aeronautica, EADSМ и BAE Systems.

Это обсуждение происходило в то время, когда французский президент Эмманюэль Макрон изучает альтернативы своему плану с премьер-министром Киром Стармером по размещению европейских войск в Украине для защиты будущего мирного соглашения.

Французский президент рассматривает возможность того, чтобы миссия была организована под эгидой ООН, и поднял этот вопрос на саммите Европейского совета 20 марта.

В тот же день Стармер отметил необходимость обеспечения любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.

На этом фоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.