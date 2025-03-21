Верхняя палата парламента Германии одобрила долговую реформу и фонд на 500 млрд евро

Верхняя палата парламента Германии (Бундесрат) в пятницу одобрила реформу правил заимствований страны и создание фонда в размере 500 миллиардов евро для модернизации инфраструктуры и возрождения крупнейшей экономики Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Верхняя палата парламента, которая представляет 16 немецких земель, приняла законопроект необходимым большинством в две трети голосов после голосования во вторник в нижней палате, Бундестаге.

После вступления изменений в силу статьи 109 и 115 Основного закона будут предусматривать, что расходы на оборону, гражданскую оборону, разведывательные службы и кибербезопасность будут освобождены от долгового правила, если превышают 1% ВВП.

В будущем федеральные земли Германии также получат свободу действий в отношении долга при составлении своих бюджетов. Заимствования для федеральных земель в целом должны быть разрешены на уровне 0,35% ВВП.

Кроме того, для дополнительных инвестиций в инфраструктуру (например, в железную дорогу, мосты и дороги) будет создан специальный фонд в размере 500 миллиардов евро, который будет наполняться за счет займов.

Консерваторы и СДПГ, которые ведут переговоры о создании центристской коалиции после выборов в прошлом месяце, работали над тем, чтобы провести закон через парламент, опасаясь, что он может быть заблокирован ультраправыми и ультралевыми депутатами в следующем Бундестаге, чей срок полномочий начинается 25 марта.

Для того, чтобы принять пакет необходимыми двумя третями голосов в Бундестаге, ХДС/ХСС вместе с социал-демократами привлекли в договоренность "Зеленых".

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