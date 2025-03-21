ЗМІ: ЄС міркує над вирішенням суперечки зі Словаччиною за допомогою українських газосховищ

Європейський Союз обговорює новий план, який дозволить використати гігантські потужності українських підземних сховищ газу для вирішення давньої ворожнечі між Києвом і Словаччиною.

Про це Politico повідомили два посадовці, знайомі з ходом переговорів, передає "Європейська правда".

Пропозиція, вперше обговорена єврокомісарами під час візиту до Києва минулого місяця, має на меті пом'якшити гнів Словаччини через втрату енергетичних надходжень від припинення дії угоди про транзит газу між Україною та Росією в січні.

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вимагав від України відновити транзит, погрожуючи скоротити експорт електроенергії Україні і підтримку біженців.

Зараз Європейська комісія обмірковує план, який може допомогти перезапустити потоки до Словаччини, за словами одного з посадовців Єврокомісії та одного з урядовців ЄС.

Ця схема дозволила б уникнути необхідності купувати газ у Росії, що є явним порушенням згідно з планом Євросоюзу REPowerEU, який має на меті поетапно відмовитися від імпорту з Москви до 2027 року. Замість цього Україна збільшить імпорт газу з Греції та Туреччини і зберігатиме до 10 мільярдів кубометрів газу у своїх сховищах, повідомили посадовці, які побажали залишитися анонімними, щоб говорити про делікатні питання.

Ці потоки потім проходили б через словацькі трубопроводи до таких країн, як Угорщина, взимку, коли постачання є низьким.

Це "знову зробить Словаччину транзитною країною", – сказав посадовець Єврокомісії, додавши, що при цьому буде дотримана "червона лінія" для Брюсселя: "Це має відповідати цілям REPowerEU".

Раніше ЄС натякав на переваги повного використання гігантських підземних сховищ України, які є найбільшими в Європі і теоретично можуть зберігати чверть поточної загальної потужності Євросоюзу.

Водночас, за словами представника Єврокомісії, ця пропозиція також дозволить уникнути труднощів, пов'язаних з альтернативним планом, який раніше пропонувала Словаччина: імпортувати газ з Азербайджану.

Незважаючи на те, що кавказька країна стверджує, що може замінити російські газові потоки через Україну, експерти попереджають, що Баку, можливо, доведеться покладатися на московський газ, щоб задовольнити потреби ЄС, враховуючи обмежені можливості Азербайджану щодо збільшення внутрішнього експорту газу і його непрозорість.

Нагадаємо, що контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.