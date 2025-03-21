СМИ: ЕС размышляет над решением спора со Словакией с помощью украинских газохранилищ

Европейский Союз обсуждает новый план, который позволит использовать гигантские мощности украинских подземных хранилищ газа для решения давней вражды между Киевом и Словакией.

Об этом Politico сообщили два чиновника, знакомые с ходом переговоров, передает "Европейская правда".

Предложение, впервые обсужденное еврокомиссарами во время визита в Киев в прошлом месяце, имеет целью смягчить гнев Словакии из-за потери энергетических поступлений от прекращения действия соглашения о транзите газа между Украиной и Россией в январе.

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо требовал от Украины возобновить транзит, угрожая сократить экспорт электроэнергии Украине и поддержку беженцев.

Сейчас Европейская комиссия обдумывает план, который может помочь перезапустить потоки в Словакию, по словам одного из чиновников Еврокомиссии и одного из чиновников ЕС.

Эта схема позволила бы избежать необходимости покупать газ у России, что является явным нарушением согласно плану Евросоюза REPowerEU, цель которого – поэтапно отказаться от импорта из Москвы до 2027 года. Вместо этого Украина увеличит импорт газа из Греции и Турции и будет хранить до 10 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах, сообщили чиновники, которые пожелали остаться анонимными, чтобы говорить о деликатных вопросах.

Эти потоки затем проходили бы через словацкие трубопроводы в такие страны, как Венгрия, зимой, когда поставки являются низкими.

Это "снова сделает Словакию транзитной страной", – сказал чиновник Еврокомиссии, добавив, что при этом будет соблюдена "красная линия" для Брюсселя: "Это должно соответствовать целям REPowerEU".

Ранее ЕС намекал на преимущества полного использования гигантских подземных хранилищ Украины, которые являются крупнейшими в Европе и теоретически могут хранить четверть текущей общей мощности Евросоюза.

В то же время, по словам представителя Еврокомиссии, это предложение также позволит избежать трудностей, связанных с альтернативным планом, который ранее предлагала Словакия: импортировать газ из Азербайджана.

Несмотря на то, что кавказская страна утверждает, что может заменить российские газовые потоки через Украину, эксперты предупреждают, что Баку, возможно, придется полагаться на московский газ, чтобы удовлетворить потребности ЕС, учитывая ограниченные возможности Азербайджана по увеличению внутреннего экспорта газа и его непрозрачность.

Напомним, что контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.