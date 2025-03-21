Макрон про нічні удари по Україні: Росія не поділяє прагнення до миру

Президент Франції Емманюель Макрон засудив останні атаки дронів РФ на українські міста, заявивши, що Кремль таким чином не поділяє прагнення до миру, про яке він нібито заявляє.

Про це Макрон написав в X, повідомляє "Європейська правда".

Французький президент висловив підтримку українському народу у зв’язку з масованими ударами РФ.

"Минулої ночі Росія вкотре показала, що щиро не поділяє прагнення до миру", – підкреслив він.

Раніше посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила російські удари і заявила, що це свідчить про те, як виглядає мир, обіцяний Кремлем.

Варто зазначити, що президент Чехії Петр Павел відвідав Одесу у день, коли війська Росії масовано атакували місто дронами.