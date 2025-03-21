Макрон о ночных ударах по Украине: Россия не разделяет стремление к миру
Новости — Пятница, 21 марта 2025, 14:48 —
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил последние атаки дронов РФ на украинские города, заявив, что Кремль таким образом не разделяет стремление к миру, о котором он якобы заявляет.
Об этом Макрон написал в X, сообщает "Европейская правда".
Французский президент выразил поддержку украинскому народу в связи с массированными ударами РФ.
"Прошлой ночью Россия в очередной раз показала, что искренне не разделяет стремление к миру", – подчеркнул он.
Ранее посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила российские удары и заявила, что это свидетельствует о том, как выглядит мир, обещанный Кремлем.
Стоит отметить, что президент Чехии Петр Павел посетил Одессу в день, когда войска России массированно атаковали город дронами.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: