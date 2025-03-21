Польща призупинить право на притулок для мігрантів, що прибувають з Білорусі

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував, що найближчим часом набуде чинності рішення призупинити право на притулок для мігрантів, які перетинають кордон через Білорусь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

За словами Туска, рішення призупинити надання притулку для прибулих із Білорусі отримало схвалення польського парламенту і, як очікується, буде підписане президентом Анджеєм Дудою.

"Кожен день затримки наражає наших прикордонників, солдатів і поліцейських на ще більший ризик, продовжуючи цю гостру кризу на кордоні. Завдяки цій жорсткій політиці ми ефективно зупиняємо хвилю", – додав він.

Закон, анонсований ще у жовтні 2024 року, надасть уряду Польщі право призупиняти реєстрацію заяв про надання притулку у визначених прикордонних зонах на термін до 60 днів, який може бути продовжений за згодою парламенту.

Виняток становитимуть вразливі групи людей, зокрема неповнолітні без супроводу дорослих та вагітні жінки.

Критики і правозахисні групи тоді розкритикували цей план, назвавши його незаконним і таким, що порушує як законодавство ЄС, так і міжнародне законодавство про біженців.

А втім, у Євросоюзі пізніше фактично підтримали наміри Польщі.

Призупинення надання притулку є останнім етапом жорсткої міграційної політики Польщі, яку вона веде у відповідь на гібридний тиск з боку Білорусі.

У 2021 році десятки тисяч людей намагалися перетнути кордон Польщі з Білоруссю, яка скерувала їх туди у відповідь на запроваджені проти Мінська санкції.