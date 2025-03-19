Польща посилить охорону кордону з Білоруссю на тлі збільшення міграційного тиску

Через збільшений міграційний тиск на кордоні з Білоруссю в останні дні польська влада вирішила посилити заходи охорони кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Тиск на польсько-білоруському кордоні зростає вже кілька днів поспіль. Спроби прориву на польську територію здійснюються практично по всій ділянці кордону в Підляському воєводстві.

Мігранти намагаються перетнути кордон традиційним способом – зверху, через металеву огорожу, використовуючи драбини. Також дуже багато спроб перетнути польсько-білоруський кордон поза загороджувальним парканом, на ділянках невеликих прикордонних річок.

У зв'язку з ситуацією на польсько-білоруському кордоні міністра внутрішніх справ і адміністрації Томаша Семоняка в середу в Сеймі журналісти запитали, чи достатня буферна зона. "Так, ми спостерігаємо зростання міграційного тиску в останні дванадцять днів, але ми до цього готові. (...) Півтора місяця тому було кілька людей, які намагалися нелегально перетнути кордон, а зараз бувають дні, коли таких людей десятки", – визнав Семоняк.

Він зазначив, що "є буферна зона, фізичний бар'єр герметично закритий, побудовано два кільця, щоб запобігти розхитуванню ґрат важелями, і завершується встановлення електронного бар'єра". Він додав, що весь час "там знаходяться дуже значні сили", в той час як в останні дні спостерігається краща погода і, відповідно, нижчий рівень води в річці і водно-болотних угіддях, що сприяє полегшенню переправи.

На запитання, чи будуть вжиті додаткові заходи у зв'язку з цим, глава МВС відповів, що "сили будуть збільшені і, де це можливо, будуть зроблені фізичні бар'єри або електронні бар'єри". Він, однак, зазначив, що рішення з цього приводу мають приймати прикордонники. Він також додав, що Біловезька пуща в певній частині є Національним парком.

"Ми жодним чином не допустимо, щоб цей кордон став негерметичним", – сказав він.

Польські прикордонники протягом понеділка зафіксували майже 180 спроб перетнути кордон з Польщею з боку Білорусі, також мігранти напали на прикордонний патруль.

Напередодні уряд Латвії у зв'язку з посиленням міграційного тиску ухвалив рішення щодо часткового закриття з 19 березня прикордонних пунктів "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" на кордоні з Росією в Лудзенському краї.