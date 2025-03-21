У Сербії зросла кількість жертв смертельного обвалу на вокзалі

У Сербії в одній з лікарень помер ще один постраждали внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, який стався в листопаді 2024 року.

Про це повідомляє Danas, інформує "Європейська правда".

Таким чином кількість жертв трагедії зросла до 16.

Лікарі розповіли, що постраждалий, який помер 21 березня, отримав важкі травми внаслідок обвалу.

Згідно з повідомленням, померлий був студентом одного з вишів Нового Саду.

Наприкінці січня його відвідував сербський президент Александар Вучич.

"Він хоробрий і сильний хлопець, і я вірю, що любов, молитви та підтримка його матері та всіх нас додадуть йому додаткових сил боротися за своє життя", – писав тоді Вучич.

Нагадаємо, внаслідок падіння навісу в Новому Саді в листопаді 2024 року загинули 15 людей, серед них – двоє дітей. Вища прокуратура Сербії висунула обвинувачення 13 людям, зокрема колишньому міністру Горану Весичу.

Після трагедії в Сербії почались масштабні студентські антиурядові протести, серед вимог яких – публікація повної документації про реконструкцію залізничного вокзалу, де брали участь китайські компанії.

Зокрема, 15 березня величезні натовпи людей зібралися в центрі Белграда на мітинг, який вважався кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента Александара Вучича.

Студенти, які брали участь в антиурядових протестах, звинуватили владу у використанні звукової гармати під час акції мовчання в пам'ять про загиблих у місті Новий Сад.

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