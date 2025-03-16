ЗМІ: Сербські силовики могли використати звукову гармату для розгону протесту

Сербська поліція могла використати звукові гармати проти антиурядових протестувальників ввечері у суботу, 15 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на телеканал N1, а також місцевий канал Visegrád 24.

Зазначається, що інцидент відбувся під час хвилини мовчання за жертв обвалу бетонного навісу на залізничній станції в місті Новий Сад у листопаді 2024 року.

У соціальних мережах з'явилися відеозаписи моменту, як люди почали панічно тікати після того, як пролунав гучний звук, який, як припускають, був випущений зі звукової гармати.

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The Serbian police just used a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.



LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj – Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2025

Як пише телеканал, поліцейські поспішно покинули місце події ще до того, як пролунав звук.

Видання Balkan EU пише, що сербська поліція могла використати звукові гармати LRAD. Про це ж пише місцевий телеканал.

Звукові хвилі LRAD (Long Range Acoustic Device) можуть досягати рівня гучності понад 160 децибелів, що є небезпечним для людського слуху та може викликати біль у вухах, порушення орієнтації та паніку.

Як відомо, 15 березня величезні натовпи людей зібралися в центрі Белграда на мітинг, який вважається кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента країни Александара Вучича.

Після цього протесту Вучич заявив, що "ми зрозуміли посилання й повинні змінитися самі".

Газета Financial Times із посиланням на опитування громадської думки проінформувало, що підтримка Вучича та його Сербської прогресивної партії значно знизилася.

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