ЗМІ: Сербські силовики могли використати звукову гармату для розгону протесту
Новини — Неділя, 16 березня 2025, 13:44 —
Сербська поліція могла використати звукові гармати проти антиурядових протестувальників ввечері у суботу, 15 березня.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на телеканал N1, а також місцевий канал Visegrád 24.
Зазначається, що інцидент відбувся під час хвилини мовчання за жертв обвалу бетонного навісу на залізничній станції в місті Новий Сад у листопаді 2024 року.
У соціальних мережах з'явилися відеозаписи моменту, як люди почали панічно тікати після того, як пролунав гучний звук, який, як припускають, був випущений зі звукової гармати.
BREAKING:– Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2025
The Serbian police just used a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.
LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj
Як пише телеканал, поліцейські поспішно покинули місце події ще до того, як пролунав звук.
Видання Balkan EU пише, що сербська поліція могла використати звукові гармати LRAD. Про це ж пише місцевий телеканал.
Звукові хвилі LRAD (Long Range Acoustic Device) можуть досягати рівня гучності понад 160 децибелів, що є небезпечним для людського слуху та може викликати біль у вухах, порушення орієнтації та паніку.
Як відомо, 15 березня величезні натовпи людей зібралися в центрі Белграда на мітинг, який вважається кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента країни Александара Вучича.
Після цього протесту Вучич заявив, що "ми зрозуміли посилання й повинні змінитися самі".
Газета Financial Times із посиланням на опитування громадської думки проінформувало, що підтримка Вучича та його Сербської прогресивної партії значно знизилася.
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