ЗМІ: Сербські силовики могли використати звукову гармату для розгону протесту

Сербська поліція могла використати звукові гармати проти антиурядових протестувальників ввечері у суботу, 15 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на телеканал N1, а також місцевий канал Visegrád 24.

Зазначається, що інцидент відбувся під час хвилини мовчання за жертв обвалу бетонного навісу на залізничній станції в місті Новий Сад у листопаді 2024 року.

У соціальних мережах з'явилися відеозаписи моменту, як люди почали панічно тікати після того, як пролунав гучний звук, який, як припускають, був випущений зі звукової гармати.

BREAKING:



The Serbian police just used a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.



LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj