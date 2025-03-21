В Сербии возросло число жертв смертельного обвала на вокзале

В Сербии в одной из больниц умер еще один пострадавший в результате обвала навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, который произошел в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает Danas, информирует "Европейская правда".

Таким образом количество жертв трагедии возросло до 16.

Врачи рассказали, что пострадавший, который умер 21 марта, получил тяжелые травмы в результате обвала.

Согласно сообщению, умерший был студентом одного из вузов Нового Сада.

В конце января его посещал сербский президент Александар Вучич.

"Он храбрый и сильный парень, и я верю, что любовь, молитвы и поддержка его матери и всех нас придадут ему дополнительных сил бороться за жизнь", – писал тогда Вучич.

Напомним, в результате падения навеса в Новом Саде в ноябре 2024 года погибли 15 человек, среди них – двое детей. Высшая прокуратура Сербии предъявила обвинения 13 людям, в том числе бывшему министру Горану Весичу.

После трагедии в Сербии начались масштабные студенческие антиправительственные протесты, среди требований которых – публикация полной документации о реконструкции железнодорожного вокзала, где участвовали китайские компании.

В частности, 15 марта огромные толпы людей собрались в центре Белграда на митинг, который считался кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов, ставших самым большим вызовом 13-летнему правлению президента Александара Вучича.

Студенты, участвовавшие в антиправительственных протестах, обвинили власти в использовании звуковой пушки во время акции молчания в память о погибших в городе Новый Сад.

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