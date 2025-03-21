ЗМІ: Байден пропонує демократам допомогу, але не всі з них у захваті

Колишній президент США Джо Байден пропонував керівництву Демократичної партії допомогу з кампанією і збором коштів на тлі падіння рейтингу та дій Дональда Трампа.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізналось NBC News.

За словами співрозмовників телеканалу, в лютому Байден зустрівся з новим головою Національного комітету Демократичної партії Кеном Мартіном і запропонував свою допомогу.

Це відбувається на тлі падіння підтримки Демократичної партії до рекордно низького рівня: лише 27% зареєстрованих виборців заявили, що позитивно ставляться до партії.

Але, як ідеться в матеріалі, така пропозиція не викликала значного ентузіазму. Деякі активісти Демпартії вважають, що Байден користується повагою серед партійців, інші – що його провальна кампанія 2024 року може лише зашкодити демократам.

"Багато демократів ображені рішенням Байдена балотуватися знову і залишатися в гонці лише за кілька місяців до виборів, залишаючи віцепрезидентці Камалі Гарріс мало часу на організацію власної кампанії", – пише NBC News.

В опитуванні CNN, яке відбулось у березні, лише 1% назвав Байдена людиною, яка найкраще відображає основні цінності Демократичної партії.

При цьому, зазначає NBC News, сам Джо Байден досі не вважає неправильним рішення балотуватись на другий термін і думає, що перемога Трампа є тому доказом.

За даними телеканалу, колишня перша леді Джилл Байден також готова допомагати Демократичній партії в кампанії.

"Вона усвідомлює, що бути на посадах, на яких вона працювала, – це честь, і це накладає на неї відповідальність перед партією. І вона готова допомогти у будь-який спосіб", – сказало джерело NBC News.

Нагадаємо, американці переважно вважають, що президентський термін Джо Байдена у майбутньому буде оцінений радше негативно, ніж позитивно.