СМИ: Байден предлагает демократам помощь, но не все из них в восторге

Бывший президент США Джо Байден предлагал руководству Демократической партии помощь с кампанией и сбором средств на фоне падения рейтинга и действий Дональда Трампа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнало NBC News.

По словам собеседников телеканала, в феврале Байден встретился с новым председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил свою помощь.

Это происходит на фоне падения поддержки Демократической партии до рекордно низкого уровня: только 27% зарегистрированных избирателей заявили, что положительно относятся к партии.

Но, как говорится в материале, такое предложение не вызвало значительного энтузиазма. Некоторые активисты Демпартии считают, что Байден пользуется уважением среди партийцев, другие – что его провальная кампания 2024 года может только навредить демократам.

"Многие демократы обижены решением Байдена баллотироваться снова и оставаться в гонке всего за несколько месяцев до выборов, оставляя вице-президенту Камале Харрис мало времени на организацию собственной кампании", – пишет NBC News.

В опросе CNN, который состоялся в марте, только 1% назвал Байдена человеком, который лучше всего отражает основные ценности Демократической партии.

При этом, отмечает NBC News, сам Джо Байден до сих пор не считает неправильным решение баллотироваться на второй срок и думает, что победа Трампа является тому доказательством.

По данным телеканала, бывшая первая леди Джилл Байден также готова помогать Демократической партии в кампании.

"Она осознает, что быть на должностях, на которых она работала, – это честь, и это накладывает на нее ответственность перед партией. И она готова помочь любым способом", – сказал источник NBC News.

Напомним, американцы преимущественно считают, что президентский срок Джо Байдена в будущем будет оценен скорее негативно, чем положительно.